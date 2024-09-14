نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنعم أمام اختبار صعب.. موعد مباراة مارسيليا ضد نيس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي أولمبيك مارسليا لمواجهة نظيره نيس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وينتظر محمد عبد المنعم المنضم حديثا لصفوف نيس ديربي ناري في الدوري الفرنسي وسط توقعات كبيرة بتقديم مستوى مميز.

ويحتل نادي نيس المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 نقاط حقق فيهم فوز وتعادل وهزيمة، بينما على الجانب الاخر يحتل مارسيليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

موعد مباراة موعد مباراة مارسيليا ضد نيس في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد نيس في الدوري الفرنسي

تنقل المواجهة عبر قناة بي ان سبورتس 4 الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي ويتولى المعلق محمد مبروكي التعليق على المباراة.