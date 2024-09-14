تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ويحتل نادي نيس المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 نقاط حقق فيهم فوز وتعادل وهزيمة، بينما على الجانب الآخر يحتل مارسيليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنعم ضمن تشكيل نيس المتوقع أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012