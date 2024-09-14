موعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا استعداداته، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون عبر قناة beIN Sports 1.

