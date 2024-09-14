تشكيل ليفربول المتوقع ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 على ملعب "أنفيلد" في رابع جولات البريميرليج.



موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاوي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، لويس دياز.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

