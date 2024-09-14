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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أنشيلوتي يمدح نجم ريال مدريد وماركا: مبابي يهدد من جديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 14- 9- 2024:
عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم السبت
آس
- مديح لـ فالفيردي
- أنشيلوتي يتمسك بالأوروجواياني بسبب خسارة بيلينجهام وتشواميني وكامافينجا في خط الوسط
- يقول أنشيلوتي: "فالفيردي يتمتع بالقوة والجودة والذكاء، إنه لاعب مذهل"
ماركا
- مبابي يُهدد سوسيداد من جديد
- انتصر الفرنسي ضد سوسيداد بثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا سابقًا
- بيلينجهام وتشواميني لن يتمكنا من المشاركة ضد سوسيداد
- شك كبير لدى أنشيلوتي، الذي قال عن البرازيلي: "فينيسيوس ليس في أفضل حالاته، لكنه مهم للغاية"
توتو سبورت الإيطالية
- قشعريرة فونسيكا مع لياو وثيو
- باربرا برلسكوني محبطة
- قضية الملعب تهين ميلان
كوريري ديلو سبورت
- فينيسيا ليفربول والديربي
- فونسيكا سيتحدى المكان في أسبوع واحد
- الديافوللو نقطة تحول أو التحول
- يكرر المدرب: هدفنا يبقى الدوري الإيطالي
لا جازيتا ديلو سبورت
- ميلان يحمي فونسيكا
- ثقة نادي ميلان في المدرب فونسيكا، رغم البداية الصعبة
- المباريات ضد فينيسيا وليفربول وإنتر لن تكون حاسمة بالنسبة للبرتغالي