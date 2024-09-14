نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أنشيلوتي يمدح نجم ريال مدريد وماركا: مبابي يهدد من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 14- 9- 2024: عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم السبت آس مديح لـ فالفيردي

أنشيلوتي يتمسك بالأوروجواياني بسبب خسارة بيلينجهام وتشواميني وكامافينجا في خط الوسط

يقول أنشيلوتي: "فالفيردي يتمتع بالقوة والجودة والذكاء، إنه لاعب مذهل" ماركا مبابي يُهدد سوسيداد من جديد

انتصر الفرنسي ضد سوسيداد بثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا سابقًا

بيلينجهام وتشواميني لن يتمكنا من المشاركة ضد سوسيداد

شك كبير لدى أنشيلوتي، الذي قال عن البرازيلي: "فينيسيوس ليس في أفضل حالاته، لكنه مهم للغاية" توتو سبورت الإيطالية قشعريرة فونسيكا مع لياو وثيو

باربرا برلسكوني محبطة

قضية الملعب تهين ميلان كوريري ديلو سبورت فينيسيا ليفربول والديربي

فونسيكا سيتحدى المكان في أسبوع واحد

الديافوللو نقطة تحول أو التحول

يكرر المدرب: هدفنا يبقى الدوري الإيطالي لا جازيتا ديلو سبورت ميلان يحمي فونسيكا

ثقة نادي ميلان في المدرب فونسيكا، رغم البداية الصعبة

المباريات ضد فينيسيا وليفربول وإنتر لن تكون حاسمة بالنسبة للبرتغالي