الرياضة

كولر يعقد محاضرة فنية استعدادا لخوض مباراة جورماهيا

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، محاضرة فنية في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة جورماهيا.

كولر يعقد محاضرة فنية استعدادا لخوض مباراة جورماهيا

ومن المنتظر أن تتضمن المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الغد، والتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق جورماهيا.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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