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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة جورماهيا.

كولر يعقد محاضرة فنية استعدادا لخوض مباراة جورماهيا

ومن المنتظر أن تتضمن المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الغد، والتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق جورماهيا.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

