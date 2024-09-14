نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويحتضن ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وبرينتفورد في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

