تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد برنتفورد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من مشجعي السيتيزن، معرفة تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برينتفورد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت 14-9-2024 على ملعب "الاتحاد" في رابع جولات البريميرليج.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

