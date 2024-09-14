نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.



ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي تشكيل نادي ريال مدريد المتوقع ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والذي يبحث الجمهور عنه في كل مكان.



موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة النادي الملكي وريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الليجا، وذلك في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسييداد في الدوري الإسباني



حراسة المرمى:- تيبو كورتوا.

في خط الدفاع:- لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط:- تشواميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم:- إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

