نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال أمام الرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الهلال السعودي مع فريق الرياض اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

يستضيف نادي الهلال فريق الرياض على ملعب فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

يهدف الهلال، حامل لقب الدوري السعودي، إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات في البطولة بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

توقيت مباراة الهلال والرياض اليوم في بطولة الدوري السعودي

تبدأ مباراة الهلال والرياض في الساعة التاسعة مساءً اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

تُبث مباراة فريقي الهلال والرياض في دوري روشن عبر قناة SSC 1، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي.

معلق مباراة نادي الهلال ونادي الرياض في الدوري السعودي

وكلفت قناة SSC مهام مباراة الهلال والرياض لصوت المعلق الرياضي فارس عوض للتعليق على المباراة.