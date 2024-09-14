نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر 2024، الموعد المنتظر لمباراة ميلان ضد فينيسيا في الدوري الايطالي.

حيث يلتقي فريق ميلان لكرة القدم مع نظيره فينسيا مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

موعد مباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي

ستنطلق صافرة مباراة ميلان ضد فينيسا في بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة وأربعة دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة وأربع عشر دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب سان سيرو.

ويحتل فريق ميلان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد نقطتين.

بينما يتواجد فينيسا في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي

تعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي المسؤولة بشكل حصري عن نقل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ميلان ضد فينيسا عبر قناة Ad Sports Premium 1HD.