سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الرياض مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الهلال والرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو وعلي البليهي وكوليبالي ولودي.

خط الوسط: روبن نيفيز وسافيتش ومالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري وميتروفيتش وعبد الله الحمدان.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

وتنقل مباراة الهلال والرياض، عبر شبكة قنوات SSC؛ التي تمتلك حقوق إذاعة المباراة بشكل حصري.