نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دي بيك يعلق على على رحيله من مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك عن انتقاله من مانشستر يونايتد إلى جيرونا الإسباني، معبرًا عن تطلعاته في محطته الجديدة.

وقال فان دي بيك: “أحاول الاستمتاع بنفسي مرة أخرى، وأشعر بأنني أستطيع المساهمة بشكل إيجابي مع جيرونا.

إنه نادٍ رائع يقدم كرة قدم جيدة، وأعتقد أنني يمكنني المساعدة في ذلك من خلال العمل الجاد. من الواضح أن تجربتي في مانشستر يونايتد لم تسفر عن نتائج مرضية للطرفين”.

وأضاف: “لقد كان ذلك جزءًا من الماضي، ولم أكن أواجه أي مشكلة مع النادي. رغم أنني لم أشارك كثيرًا في المباريات، فقد تعلمت الكثير من التجربة، وأحاطني لاعبين وأشخاص رائعين في النادي. سأحمل هذه الخبرات معي في المستقبل”.

يبدو أن فان دي بيك يتطلع إلى إعادة اكتشاف مستواه في جيرونا، حيث يأمل في أن تتيح له هذه التجربة فرصة للتألق والتعبير عن إمكانياته الكروية بشكل أفضل. انتقاله إلى جيرونا يمثل فرصة جديدة له لبناء مسيرته وتعزيز مكانته في الدوري الإسباني، بعد فترة غير مستقرة في مانشستر يونايتد.

يُنتظر أن يسهم فان دي بيك بخبرته الفنية وقدراته في تحسين أداء الفريق، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز القوة في خط الوسط. من المؤكد أن استقراره في فريق جديد وتحدياته المقبلة ستكون محل اهتمام، حيث يسعى لإثبات نفسه وإحداث فارق إيجابي.