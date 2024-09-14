نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تراجع مستوى نابولي؟.. كونتي يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، إن السبب الرئيسي لتراجع أداء الفريق هذا الموسم يعود إلى عملية إعادة البناء التي يشرف عليها بالتعاون مع إدارة النادي.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي: "هذا الموسم ليس بمثابة موسم صفري لنابولي، على الرغم من أننا بدأنا عملية إعادة بناء عميقة، حيث وصل 7 لاعبين وغادر 13".

وتابع: "حقق سوق الانتقالات تحسينات مقارنة بالبداية، وهذا ضغط أتحمله، وأنا لا أشعر بالخجل منه، لكن هناك عملًا كبيرًا يتعين علينا إنجازه".



"وواصل كونتي حديثه قائلًا إن إدارة الفريق تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين بناء فريق جديد والحفاظ على الأداء الجيد. وأضاف: 'التحديات التي نواجهها كبيرة، لكننا نعمل بجد لضمان تحسين الأداء تدريجيًا.

وأؤمن بأن الفريق سيبدأ في تقديم نتائج أفضل قريبًا، ونحتاج فقط إلى الصبر والعمل المستمر لتحقيق أهدافنا'."