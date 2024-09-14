موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألمانى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره هولشتاين كيل، في المباراة التي من المقرر أن تجمعهما فى تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.



موعد مباراة بايرن ميونخ وهولشتاين في الدوري الألماني

تنطلق أحداث مباراة بايرن ميونخ وهولشتاين اليوم السبت، على ملعب هولشتاين، في تمام الساعة السابعة والنصف، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ ضد هولشتاين في الدوري الألماني

من المقرر أن تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 5، بتعليق المعلق الرياضي الشهير علي محمد علي.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد هولشتاين في المركز السادس عشر دون أي نقاط.

