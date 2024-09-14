نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية في كينيا تساند الزمالك أمام الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت أعداد من الجالية المصرية في كينيا على الحضور إلى ستاد نيايو الوطني، لمساندة فريق الزمالك في مباراة الشرطة الكيني المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضرت الجالية المصرية إلى الاستاد بقمصان وأعلام الزمالك ووجهت الدعم والمساندة للاعبين أثناء عمليات الإحماء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.