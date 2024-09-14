ماذا قدم تشيلسي أمام بورنموث في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق بورنموث ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب «فيتالتي»، معقل «بورنموث»، وذلك في تمام الساعة العاشرة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ماذا قدم تشيلسي أمام بورنموث في آخر 5 مباريات؟

ويتفوق فريق تشيلسي على نظيره بورنموث، في آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق البلوز الفوز في 4 مباريات، من بينهم مباراة ودية، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء واحد.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورنموث

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة تشيلسي ضد بورنموث على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.