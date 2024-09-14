نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيفا يرفض قبول دعوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدعوى المقدمة من روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي طالب فيها بالحصول على مبلغ 4 ملايين يورو كامل عقده.

وكانت القضية قد عُرضت على قاضٍ إسباني، وجرى الدفاع عن اتحاد الكرة المصري من قبل المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني للاتحاد.

وأفاد مسؤولو اتحاد الكرة بأنهم دفعوا قيمة الشرط الجزائي لفيتوريا وفقًا للاتفاق المبرم، لكنهم فوجئوا بطلبه تحويل مبلغ 70 ألف دولار إضافية كأتعاب لمحاميه، وهو ما رفضه الاتحاد.

وأشار مسؤولو الاتحاد إلى أن فيتوريا يهدد بتقديم شكوى جديدة للفيفا، لكنهم أكدوا أنه لا يحق له المطالبة بكامل قيمة عقده، وأن لديهم جميع الأدلة والإثباتات المتعلقة بدفع مستحقاته والشرط الجزائي.

كما أضاف مسؤولو اتحاد الكرة أنهم قد اتخذوا جميع الخطوات القانونية لضمان تسوية الأمور بشكل صحيح، وأنهم مستعدون للتعامل مع أي خطوات قانونية قد يتخذها فيتوريا في المستقبل.

وقد أكدوا أنهم يلتزمون بجميع شروط الاتفاقات المبرمة، وأنهم متمسكون بكافة الوثائق والمراسلات التي تثبت قيامهم بتسوية المستحقات بشكل كامل.

