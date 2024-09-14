نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. عبدالله السعيد يحرز هدف الزمالك الأول في شباك الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض، في شباك نظيره فريق الشرطة الكيني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب ستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، أحرزه عبدالله السعيد بتسديدة قوية سكنت شباك بطل كينيا، بعد صناعة من زيزو.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.