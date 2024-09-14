نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف السعيد يمنح الزمالك الأفضلية على الشرطة الكيني في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة هدف نظيف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب ستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بتسديدة قوية سكنت شباك بطل كينيا، بعد صناعة من زيزو.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

ويسعى الزمالك حامل اللقب لتقديم أداء جيد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع وجود اللاعبين أصحاب الخبرات والصفقات الجديدة، للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.