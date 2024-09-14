نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في مصر.. الأهلي يستخدم الذكاء الاصطناعي بعمليات الاستشفاء مع لاعبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، عن إقامة حفل ضخم يوم الإثنين القادم ٩/١٦ بالمتحف المصري الكبير للإعلان عن أحدث الأجهزة التي سيتم استخدامها لمساعدة لاعبيه في عمليات الاستشفاء والعودة السريعة لملاعب.

الأهلي يستخدم الذكاء الاصطناعي

ويأتي هذا بمساعدة الذكاء الاصطناعي والخاصيات الحديثة التي توجد بالأجهزه التي سيتم استخدامها من قبل النادي الأهلي.

من ناحية أخرى، يستعد فريق الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم غدٍ الأحد.

ويقام لقاء الأهلي وجورماهيا الكيني يوم الغد، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب “نيايو الوطني”.