نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوز مانشستر يونايتد.. دي ليخت يكشف حجم إصابته في مباراة ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ماتياس دي ليخت، مدافع فريق مانشستر يونايتد، عن سعادته بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات ماتياس دي ليخت

وقال دي ليخت في تصريحات عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية اليوم على الرغم من بعض الصعوبات في البداية، ويعود الفضل في ذلك إلى أندري أونانا لتصديه لركلة الجزاء، ومن الجيد أيضًا عدم تلقي أي هدف".

وتابع: "تصدي أونانا لركلة الجزاء غير من مجريات المباراة، وهذا جعلنا نتقدم لنحرز هدف التقدم في النتيجة وليس التعادل".

وعن خروجه في نهاية المباراة، أكد ماتياس دي ليخت، أنه تعرض لشد عضلي بسيط، ولكنه بخير وليس هناك أي إصابة.

وخرج ماتياس دي ليخت في الدقيقة 87 من المباراة بعد شعوره ببعض الآلام، وشارك البرازيلي كاسيميرو بدلا منه.