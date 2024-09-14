نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي والمقرر اقامتها في الثامنة مساء غدًا الأحد على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي أقيم بإحدى فنادق مدينة بنغازي تحت رئاسة منسق المباراة التشادي جيمين ديمبيلي وبحضور التونسي يسر سعد الله مراقب التحكيم.

وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، والحكم الرابع جريج موكاجني.

مثل فريق المصري في المؤتمر محمود جابر المدير الاداري ومحمود الشحات طبيب الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات.



وخلال الاجتماع تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

هذا وقد قدم مسئولي المصري طلبًا لمنسق المباراة بارتداء شارة سوداء وكذلك الوقوف دقيقة حداد على وفاة إيهاب جلال رحمه الله، وهو الأمر الذي سيرفعه المراقب للجنة المسابقات بالكاف للموافقة عليه خلال الساعات المقبلة.