نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعيد يُنهي صيام 530 يومًا.. 6 أرقام مثيرة من انتصار الزمالك على الشرطة الكيني بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بفوز ثمين على نظيره فريق الشرطة الكيني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب ستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

وسجل عبدالله السعيد هدف الفوز للزمالك في مرمى الشرطة الكيني، في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بتسديدة قوية سكنت شباك بطل كينيا، بعد صناعة من زيزو.

وبهذا الفوز يضع الزمالك قدمًا في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل مباراة الإياب المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري في القاهرة.

6 أرقام مثيرة من انتصار الزمالك على الشرطة الكيني بالكونفدرالية

وحقق الزمالك عدة أرقام مميزة عقب فوزه في مباراة اليوم ضد الشرطة الكيني نستعرضها في هذا التقرير:

- عبدالله السعيد سجل أول أهدافه الأفريقية بقميص الزمالك بعد انضمامه للفريق في الشتاء الماضي.

- عبدالله السعيد سجل سابع أهدافه مع الزمالك في مختلف البطولات (5 بالدوري – 1 بكأس مصر – 1 بالكونفدرالية).

- الزمالك عزز تفوقه التاريخي على أندية كينيا بتحقيق الفوز رقم 13 من أصل 16 مواجهة، بينما خسر مباراتين وتعادل في مباراة.

- رفع الزمالك رصيد أهدافه في شباك الأندية الكينية إلى 36 هدفًا، بينما لم يستقبل سوى 9 أهداف.

- عبدالله السعيد أنهى صيامه التهديفي في بطولات إفريقيا بعد 530 يومًا تقريبًا، وكان آخر أهدافه مع بيراميدز في مرمى فيوتشر بالكونفدرالية بتاريخ 2 أبريل 2023

- جوزيه جوميز حقق انتصاره الأفريقي السادس مع الزمالك خلال 9 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.