نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

منع القائم الأيمن للمرمى الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 16، بعد تسديدة قوية من لويس دياز من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر مرجان جيبس وايت انفراد تام بمرمى ليفربول في الدقيقة 24، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

أرسل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في الدقيقة 37، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية رائعة، ولكن أبعدها الحارس من يسار مرماه.

سدد محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 52، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 72 عن طريق كالوم هودسون أودودي، بعد تمريرة من إيلانجا إلى زميله كالوم الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس أليسون بيكر.

ترتيب فريقي ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.