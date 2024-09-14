نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله السعيد يحصل على 60 ألف دولار من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح هاني زهران، محامي عبدالله السعيد لاعب الزمالك، أن اللاعب قد استلم المبلغ المالي الذي حكمت به المحكمة الرياضية لصالحه من النادي الأهلي، وأنه سيتم تسوية المبلغ المتبقي في الأيام القليلة المقبلة.

وقال زهران، أن النادي الأهلي قام بدفع 60 ألف دولار في أغسطس الماضي، عقب صدور حكم المحكمة الرياضية ضد النادي بسبب شكوى السعيد الذي كان قد قدمها بعد حجز الأهلي على ممتلكاته الشخصية.

وأضاف زهران أن هناك مبلغًا صغيرًا قدره 4000 دولار ما زال متبقيًا، نتيجة فرق العملة بين الدولار والفرنك السويسري، وأن الأهلي سيقوم بسداد هذا المبلغ المتبقي قريبًا.

وأشار زهران إلى أن تسوية المبلغ المتبقي ستعزز من العلاقة بين اللاعب والنادي الأهلي، وقد تسهم في حل النزاعات العالقة بين الطرفين.

وأكد أن عبدالله السعيد يتطلع إلى التركيز على مسيرته المهنية في نادي الزمالك دون أي مشكلات مالية سابقة تؤثر على أدائه.

وكان عبدالله السعيد قد رفع شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي الأهلي بسبب الحجز على ممتلكاته الشخصية.