نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية هالاند.. مانشستر سيتي يقلب تأخره لفوزًا ثمينًا على برينتفورد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام نظيره برينتفورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

مانشستر سيتي يقلب تأخره لفوزًا ثمينًا على برينتفورد

سجل ويسا يوان الهدف الأول لصالح برينتفورد في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، فيما استطاع إيرلينج هالاند أن يحرز هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 19 من صناعة كيفين دي بروين.

وتمكن إيرلينج هالاند من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 32 من صناعة إيديرسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي بثنائية مقابل هدف.

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء على ما انتهى عليه الشوط الأول بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 12 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند6 نقاط محتلًا المركز السابع.