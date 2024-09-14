نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فيفا يرفض قبول دعوى فيتوريا وسبب فشل انتقال تريزيجيه إلى الأهلي.. فوز الزمالك على الشرطة الكيني وأرقام مباراة الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

فيفا يرفض قبول دعوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري

رفضت لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدعوى المقدمة من روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي طالب فيها بالحصول على مبلغ 4 ملايين يورو كامل عقده.

وكانت القضية قد عُرضت على قاضٍ إسباني، وجرى الدفاع عن اتحاد الكرة المصري من قبل المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني للاتحاد.

وأفاد مسؤولو اتحاد الكرة بأنهم دفعوا قيمة الشرط الجزائي لفيتوريا وفقًا للاتفاق المبرم، لكنهم فوجئوا بطلبه تحويل مبلغ 70 ألف دولار إضافية كأتعاب لمحاميه، وهو ما رفضه الاتحاد.

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لماذا فشل انتقال تريزيجيه إلى الأهلي قبل التوقيع مع الريان؟ وسيط الصفقة يجيب

كشف أحمد المعلم، وكيل سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي ووسيط صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى نادي الريان القطري، عن تفاصيل جديدة تتعلق باللاعب والنادي الأهلي.

وقال «كان هناك اهتمام حقيقي من النادي الأهلي بتريزيجيه، لكن الصفقة لم تكتمل. لا أملك معلومات عن تفاصيل العرض المقدم من الأهلي أو الأسباب التي أدت إلى عدم الاتفاق».

وقد أثارت خطوة تريزيجيه بالانتقال إلى الريان انتقادات من بعض جماهير الأهلي، التي كانت تأمل في عودته إلى فريقه السابق لدعمه في المنافسات القارية المقبلة مثل دوري أبطال إفريقيا والسوبر الأفريقي وبطولة فيفا إنتركونتيننتال.

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بهدف السعيد.. الزمالك يتغلب على الشرطة الكيني

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق الشرطة الكيني، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز هدف الفوز للزمالك، في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بتسديدة قوية سكنت شباك بطل كينيا، بعد صناعة من زيزو.

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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاته

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب الأبيض والتي تعرض لها في مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه بالشكل الأمثل للعودة في أسرع وقت.

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جوزيه جوميز: نعمل في الزمالك للمنافسة على جميع البطولات

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ارتياحه بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز: نعمل في الزمالك للمنافسة على جميع البطولات

وقال جوميز في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك عقب المباراة: "أكثر شيء كان مهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، وأدينا بعض المهام الجيدة داخل الملعب".

وأضاف المدير الفني: "سلوك اللاعبين داخل الملعب كان جيدًا، والأداء تأثر نسبيا بسبب نقص الأوكسجين بسبب حالة الطقس في كينيا وهو ما جعل التنفس صعبًا في بعض الأوقات".

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أحمد مجدي: نجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي

أبدى أحمد مجدي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه التام عن نتيجة مباراة فريقه أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، والتي فاز فيها أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.

وقال أحمد مجدي في تصريحات عقب اللقاء:" مستوى الشرطة الكيني لم يفاجئنا لأننا تابعنا الفريق جيدًا، ونعلم إمكانيات لاعبي المنافس، ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي وحققنا الهدف المطلوب".

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6 أرقام مثيرة من انتصار الزمالك على الشرطة الكيني بالكونفدرالية

استهل فريق الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بفوز ثمين على نظيره فريق الشرطة الكيني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب ستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

وسجل عبدالله السعيد هدف الفوز للزمالك في مرمى الشرطة الكيني، في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بتسديدة قوية سكنت شباك بطل كينيا، بعد صناعة من زيزو.

وبهذا الفوز يضع الزمالك قدمًا في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل مباراة الإياب المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري في القاهرة.

6 أرقام مثيرة من انتصار الزمالك على الشرطة الكيني بالكونفدرالية

وحقق الزمالك عدة أرقام مميزة عقب فوزه في مباراة اليوم ضد الشرطة الكيني نستعرضها في هذا التقرير:

- عبدالله السعيد سجل أول أهدافه الأفريقية بقميص الزمالك بعد انضمامه للفريق في الشتاء الماضي.

- عبدالله السعيد سجل سابع أهدافه مع الزمالك في مختلف البطولات (5 بالدوري – 1 بكأس مصر – 1 بالكونفدرالية).