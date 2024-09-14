بعد أسيست "إيدرسون".. أكثر حراس المرمى صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - واصل البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مرمى فريق مانشستر سيتي تألقه بعد صناعة هدف فريقه الثاني أمام برينتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024 – 2025.

وصنع إيدرسون الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي والذي سجله النرويجي إيرلينج هالاند في مرمى برينتفورد ليحقق السيتي فوزه الرابع بالبريميرليج ويتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

أكثر حراس المرمى صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

ويعد هذه الأسيست الرابع للحارس البرازيلي في بطولة الدوري الإنجليزي لينضم لقائمة أكثر الحراس صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي والتي تضم كلًا من:

أكثر حراس المرمى صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- بول روبنسون:

حارس مرمى بلاكبيرن روفرز وتوتنهام السابق أكثر الحراس صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ5 أسيست.

2- ديفيد سيمان

حارس مرمى أرسنال السابق يحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الحراس صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 4 أسيست.

3- بيبي رينا

يتساوى بيبي رينا حارس مرمى ليفربول مع ديفيد سيمان في رصيد صناعة الأهداف حيث أرسل 4 تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي.

4- إيدرسون

حارس مانشستر سيتي تساوى مع سيمان ورينا في رصيد صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى 4 أسيست بعد صناعة هدف السيتي أمام برينتفورد اليوم.

5- أليسون بيكر

أرسل حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر أيضًا 4 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، أخرها ضد السيتي في أكتوبر 2022 في مباراة فاز بها الريدز 1-0.