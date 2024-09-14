نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا غدًا في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مضيفه جيرونا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-
تير شتيجن - كوبارسي - بالدي - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - بالدي توريس - كاسادو - ب أو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - كوندي - إيريك - كوتشن - فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز - جيوليرمو.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 12 نقطة جمعهم من الفوز في 4 مباريات متتالية.