الرياضة

عاجل.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا غدًا في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا غدًا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مضيفه جيرونا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

تير شتيجن - كوبارسي - بالدي - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - بالدي توريس - كاسادو - ب أو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - كوندي - إيريك - كوتشن - فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز - جيوليرمو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 12 نقطة جمعهم من الفوز في 4 مباريات متتالية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا