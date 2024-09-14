نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من هانز فليك قبل مواجهة جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مواجهة جيرونا المقررة غدًا الأحد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

قال فليك: "جيرونا فريق صعب ومتميز، ويشارك حاليًا في دوري أبطال أوروبا. ولكننا نثق في قدرتنا بعد سلسلة الانتصارات الأربع المتتالية. الأهم هو كيفية بدء المباراة".

وأضاف: "هذه المباراة بمستوى دوري الأبطال. لقد تابعت مباريات لجيرونا وأرى أنهم يقدمون أداءً مميزًا. ولكننا في حالة جيدة وأتمنى أن نواصل تحقيق الفوز".

وأشار فليك إلى أهمية التركيز في المباراة، قائلًا: "ستكون مباراة صعبة تتطلب منا أقصى درجات التركيز والجهد.

واختتم:" نحن مستعدون لمواجهة التحديات التي سيضعها جيرونا أمامنا، وهدفنا هو تقديم أداء قوي ومواصلة سلسلة انتصاراتنا. نريد أن نظهر بأفضل شكل ممكن ونحقق نتيجة إيجابية".