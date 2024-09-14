نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي تشكيل نادي ريال مدريد الرسمي ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الملكي وريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الليجا، وذلك في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل ريال مدريد ضد سوسييداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى:- تيبو كورتوا.

في خط الدفاع:-داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط:- أردا جولر، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم:- إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي