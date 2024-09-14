نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوة عشاء لبعثة الزمالك من سفير مصر في كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دعوة من السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا على العشاء غدًا الأحد بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتواصل السفير المصري مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، وأخطرهما بدعوته لبعثة فريق الكرة غدًا الأحد على العشاء.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب نيايو الوطني بنيروبي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.