بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي

افتتح التسجيل لمصلحة الجيش الرواندي اللاعب محمد الشيبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، وتعادل فيستون ماييلي لمصلحة بيراميدز في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من عبدالرحمن مجدي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.