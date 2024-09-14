الرياضة

ملخص أهداف مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي

افتتح التسجيل لمصلحة الجيش الرواندي اللاعب محمد الشيبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

وتعادل فيستون ماييلي لمصلحة نادي بيراميدز في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من عبدالرحمن مجدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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