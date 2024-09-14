ملخص أهداف مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي

افتتح التسجيل لمصلحة الجيش الرواندي اللاعب محمد الشيبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

وتعادل فيستون ماييلي لمصلحة نادي بيراميدز في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من عبدالرحمن مجدي.