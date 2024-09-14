نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساني - كولويل- فوفانا- كوركويلا.

وسط الملعب: فيجا - كايسيدو- كول بالمر.

خط الهجوم: نيتو- جاكسون- مادويكي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، على الهواء مباشرة.