نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فينيسا الرسمي ضد ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فينيسيا ضد ميلان، في المباراة المقرر لها أن تقام اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



موعد مباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة مباراة ميلان ضد فينيسا في بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة وأربعة دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة وأربع عشر دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب سان سيرو.



وجاء تشكيل فينيسيا ضد ميلان كالتالي:

يورونين - إدزيس - سفوبودا - سكينجتيني - كانديلا - دونكان - نيكولاسي كافيليا - زامبانو - أوريستانيو - بوسيو - بوهانبالو.

ويحتل فريق ميلان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد نقطتين، بينما يتواجد فينيسا في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي

تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية المسؤولة بشكل حصري عن نقل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يتم بث مباراة ميلان ضد فينيسا عبر قناة Ad Sports Premium 1HD.