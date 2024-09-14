نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطلة الصاعدة.. فيروز احمد حسن تحصد المركز الأول وذهبية كأس مصر للجمباز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصلت فيروز أحمد حسن، نجلة الزميل أحمد حسن، على المركز الأول فى مسابقة مهرجانات وبطولات كأس مصر للجمباز، تحت سن الادسة جمباز فنى انسات والتى أقيمت خلال الفترة من 10-9-2024 وحتى 12-9-2024، بمشاركة أكثر من 200 هيئة رياضية.

واجتازت فيروز كافة الأنشطة الرياضية التى تتضمنتها المسابقة، بحضور العديد من الحكام، وبحضور ومشاركة الهيئات الرياضية المشاركة فى المسابقة، وتضمنت المسابقة أكثر من 6 أنشطة رياضية، واجتازتها بشكل كامل وحصلت على المركز الأول فى كافة المستويات.

كما حصلت فيروز على الميدالية الذهبية، وكأس المسابقة بعد اجتيازها كافة الأنشطة التى تضمنتها المسابقة.

من جانبه قال الدكتور محمد محفوظ، مدير الأكاديمية البريطانية، أن المسابقة شارك فيها أكثر من 200 هيئة رياضية ما بين نادى وأكاديمية، موضحا أن كل جهة رياضية شاركت بفريق مكون من 13 بنت فى سن السادسه، موضحا أنه تم تكثيف التدريب بشكل شبه يومى من أجل إعداد وتأهيل المشاركين فى البطولة، وتم تكليل ذلك الجهد من خلال الحصول على الميدالية الذهبية والكأس والمستوى الأول.

وأوضح أن الفريق تم تندريبه بواسطة كابتن أحمد محفوظ، الذى حصل على العديد من الجوازئز فى مجال التدريب، كما ساعدته مدربة الباليه ريم أحمد، لافتا إلى أن الفريق كان يتم تدريبه على مدارس 6 ساعات يوميا.