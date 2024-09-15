الرياضة

محاضرة فنية لمارسيل كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عقب المحاضرة الفنية التي تعقد في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم إلي ملعب نيايو  بالعاصمة الكينية نيروبي لخوض مباراة جورماهيا.

محاضرة فنية لمارسيل كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

وكان الأهلي قد خاض المران أمس على ملعب الشرطة الكيني، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

كما أدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.
ويواجه الأهلي فريق جورماهيا في الثالثة عصر اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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