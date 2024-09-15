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أحمد جودة - القاهرة - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب النادي الأهلي بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، قبل مباراة جورماهيا الكيني التي تقام عصر اليوم على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

"كاف" يوافق على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال

وكان الأهلي قد أرسل فاكسا رسميا للاتحاد الإفريقي يطلب فيه الوقوف دقيقة حدادًا على روح الكابتن ايهاب جلال، وتم التأكيد بالموافقة على الطلب خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الذي عقد مساء أمس.



ويواجه الأهلي فريق جورماهيا في الثالثة عصر اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

