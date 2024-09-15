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أحمد جودة - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباشرة من ملعب نيايو إلى مطار نيروبي عقب مباراة جورماهيا في طريقها للعودة لمطار القاهرة.

برنامج الأهلي قبل مواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

ويشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، ويعقبه مران خفيف في فندق الإقامة في تمام العاشرة ثم تناول وجبة الغداء في الحادية عشرة، قبل المحاضرة الفنية الختامية التي تعقد في الثانية عشرة والنصف ظهرًا ويتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى ملعب مباراة جورماهيا.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.