نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يمدح مدافعه ماتياس دي ليخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز مانشستر بونايتد أمس علي نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب سانت ماري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مدرب مانشستر يونايتد: لست متفاجئًا بماتياس دي ليخت

وتحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت المنضم حديثا إلي صفوف الفريق.

وقال مدرب المان يونايتد، في تصريحات صحفية، "لست متفاجئًا بماتياس دي ليخت".

وأضاف الهولندي تين هاج "في هذه اللحظة، هو ليس جاهزًا، ليس بالسرعة 100%. إنه يحتاج إلى المباريات للارتقاء بها، نرى لمحات الآن، وبمجرد وصوله إلى هناك، سيقدم أداءً أفضل بكثير، نحن سعداء معه بالفعل".

وانتقل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 25 عاما، إلي صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادما من بايرن ميونخ الألمانس في الانتقالات الماضية، بمقابل 45 مليون يورو.

