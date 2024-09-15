نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصاب بفيرس.. النصر يعلن غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الشرطة العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، صباح اليوم الأحد، عن غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رحلة الفريق المتجهة إلى العراق، وذلك بسبب تعرضه لعدوى فيروسية.

قرر الجهاز الفني لنادي النصر السعودي استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المتجهة إلى بغداد لمواجهة الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، وجاء هذا القرار بناءً على توصيات طبيب النادي بعد إصابة رونالدو بوعكة صحية تتطلب الراحة.

وأصدر النادي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" جاء فيه: "تعرض قائد الفريق كريستيانو رونالدو لعدوى فيروسية، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته، تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر. نتمنى لقائدنا الشفاء العاجل".

موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

يستعد فريق النصر لملاقاة الشرطة العراقي يوم الاثنين، 16 سبتمبر، على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي

ستُنقل مباراة النصر ضد الشرطة عبر قناة SSC الرياضية السعودية، صاحبة حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية، مساء يوم الأحد.