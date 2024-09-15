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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساحة الرياضة في الوقت الحالي أزمة جديدة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم واتحاد الكرة برئاسة جمال علام بسبب أزمة متعلقة بالمستحقات المالية.

خلاف جديد بين حسام حسن واتحاد الكرة لهذا السبب

وكشف الإعلامي مدحت شلبي عن وجود خلاف جديد بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، مع اتحاد الكرة بسبب مستحقاتهما السابقة.

وأوضح شلبي في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، أن حسام حسن وإبراهيم حسن غاضبان من اتحاد الكرة بسبب تأخر صرف مستحقاتهما مع النادي المصري.

وأضاف: "كانت هناك شكوى مقدمة إلى اتحاد الكرة، وتم إرسالها إلى النادي المصري للمطالبة بمستحقات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

وأشار إلى أن المستحقات تشمل راتب شهرين بالإضافة إلى شهرين كشرط جزائي للجهاز الفني الأساسي، بينما يتقاضى الجهاز المعاون راتب شهر وشهرين كشرط جزائي.

واختتم شلبي قائلًا: "حسام حسن كان يعتمد على أن اتحاد الكرة سيضغط لوقف قيد النادي المصري حتى يتم سداد المستحقات المتأخرة".