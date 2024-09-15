الرياضة

أحمد الغندور: الحكام تتأثر بالسوشيال ميديا.. والحكم مثل اللاعب يحتاج إلى دعم دائم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الغندور الحكم الدولي أن وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، تؤثر بالسلب على أداء بعض الحكام والضغط الذى يضعه الجمهور على الحكام قبل المباريات.

أحمد الغندور: الحكام تتأثر بالسوشيال ميديا.. والحكم مثل اللاعب يحتاج إلى دعم دائم 

وقال أحمد الغندور خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " الحكم مثل اللاعب يشعر دائما بالضغط ويحتاج إلى التاهيل والتركيز وهناك نقطة مهمة للغاية وهي الدعم المعنوي والإعلامي أيضا".

وأشار أحمد الغندور الحكم الدولي، في حديثه إلى أن هناك أطراف كثيرة سبب أزمات الحكم المصري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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