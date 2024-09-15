نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الهلال السوداني ضد سان بيدرو في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل نادي الهلال السوداني مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد، بمواجهة فريق سان بيدرو الإيفواري، في إطار

مباريات الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الهلال وسان بيدرو في دوري أبطال إفريقيا 2025

تقام مباراة الهلال وسان بيدرو في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسان بيدرو في دوري أبطال إفريقيا 2025

لم تعلن أي قناة عربية تليفزيونية عن حصولها على حقوق بث مباراة الهلال وسان بيدرو في دوري أبطال إفريقيا.