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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. تشكيل الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم رامي ربيعة - يحيى عطية الله. الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور. الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.