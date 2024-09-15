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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام طه الحكم الدولي، أن بعض الحكام لديهم قدرات أفضل من الأداء الذي ظهروا عليه الموسم الماضي، والبرتغالي بيريرا حاول يقدم شيء ولكن لم ينجح فى ذلك.

أحمد حسام طه: أتمنى تعيين مصري لرئاسة لجنة الحكام

وقال أحمد حسام طه خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " جميع التجارب الأجنبية فى رئاسة لجنة الحكام لم تنجح على مر التاريخ والأفضل تعين مصرى لذلك المنصب مثلما قمنا بالاستعانة بحسام حسن فى المنتخب الأول ".

وأردف " تصريحات بعض اللاعبين أن الحكام تقوم بمعاملة لاعبو الأهلي والزمالك غير باقي الأندية غير صحيح بالمره وهذا الأمر يقومون به لرفع الضغط من عليهم وأكثر اللاعبين راحة فى التعامل معى سعد سمير لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالي ".