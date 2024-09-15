نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب التنمية البشرية في 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد صباح اليوم، الأحد، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز التنمية الشبابية والرياضية الفرع الجديد "الجزيرة 2"، بمدينة السادس من أكتوبر والذي بات جاهزا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة بمصاحبه العديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب التنمية البشرية في 6 أكتوبر

وأوضح وزير الشباب والرياضة إنه تم الانتهاء من تنفيذ المنشآت بمركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة 2 والمقام بمدينة السادس من أكتوبر والتي بلغ إجمالي التكلفة الإجمالية 300 مليون جنيه من خلال التمويل الذاتي دون تحميل الدولة اي أعباء مالية وهو النهج والفكر الاستثماري الذي تنتهجه الدولة المصرية والقيادة السياسية في جمهوريتنا الجديدة 2030.

مؤكدا أن الهدف من إنشاء فرع لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر من اجل تلبية الطلبات المتزايدة للعضوية في مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة بعد نجاح التجربة للمركز بفرع الجزيرة.

واستكمل وزير الشباب والرياضة حديثه بأننا قد نجحنا في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية جديدة.

وأشار صبحي ان الفرع الجديد تم إقامته علي مساحة 8 فدان ويتكون من، 4 ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، 2 ملاعب متعددةًالاغراض و2 ملعب بادل، وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة ترفيهي وللأطفال ، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات والمبني الاجتماعي للنادي والذي يشتمل علي مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات.

وأكد وزير الرياضة أن الفرع الجديد سوف يخدم قطاع كبير من أبناء مدينة السادس من أكتوبر في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية منوها إلى أننا ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية نسير نحو بناء الإنسان والشباب المصري والاستثمار فيه من خلال تنمية قدرات الشباب المصري وتغيير ثقافته المجتمعية واستثمارها علي نطاق واسع وبمختلف المجالات.