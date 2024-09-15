الرياضة

جمال الغندور: التحكيم المصرى لم يستفيد من الاجانب في رئاسة لجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - صرح جمال الغندور الخبير التحكيمي أن التحكيم المصري لم يستفيد شىء خلال السنوات الماضية رغم الاستعانة بخبراء أجانب فى رئاسة لجنة الحكام.

جمال الغندور: التحكيم المصرى لم يستفيد من الاجانب في رئاسة لجنة الحكام 

وقال جمال الغندور خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا "التحكيم المصري لم يستفيد أي شيء خلال السنوات الماضية، على الرغم من الاستعانة بخبراء أجانب فى رئاسة لجنة الحكام".

وأردف: "أفضل عدم حديث الحكام في الإعلام، ولكن هناك بعض الأوقات  تحتاج إلى توضيح بعض الأمور ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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